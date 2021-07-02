Горняк22: Научитесь

Вопросы непрерывного повышения финансовой грамотности населения в настоящее время приобретают особую актуальность. Это связано с ограниченностью финансовых ресурсов и необходимостью эффективного управления ими, а также невозможностью в современных условиях решения всех социальных проблем на государственном и муниципальном уровне.

Финансовая грамотность – это уровень знаний в области финансов, личных сбережений и способов управления ими. В новом выпуске рубрики «Измени себя к лучшему» студенты третьего курса Алтайского филиала РАНХиГС под руководством старшего преподавателя кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС Юлии Ляпиной расскажут про основы финансовой грамотности, которые помогут Вам стать финансово независимыми и грамотно управлять денежными средствами.

Причины потери финансов — youtu.be/0UZc4K_31EM

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