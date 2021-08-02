Горняк22: Нарушения выявляемые при осуществлении государственного земельного надзора в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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01 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По итогам первого полугодия 2021 года специалистами государственного земельного надзора Управления Росреестра по Алтайскому краю на территории Алтайского края проведено 1 775 проверок, выявлено 707 нарушений земельного законодательства, из них 525 нарушений — самовольное занятие земельных участков 1, а так же 37 нарушений — использование земельного участка не по целевому назначению.

Как отмечают специалисты ведомства нарушения по самовольному занятию и использованию земельных участков без прав, гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, допускаются в результате возведения построек, облагораживания либо ограждения территории, а также приобретения участка с уже имеющимися постройками, которые находятся за границами участка. По словам заместителя начальника отдела государственного земельного надзора Управления Виталия Михова, по итогам административных обследований и проверок выносятся предписания для устранения нарушений, а также за самовольный захват земли возможна административная ответственность по ст. 7.1 КоАП РФ.

За минувшие полгода вынесено 788 предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства. Привлечено к административной ответственности 342 правонарушителя, наложено штрафов на сумму 748,18 тыс. руб., сумма взысканных штрафов за 6 месяцев 2021 года составила 993,97 тыс. руб.

Нарушения по использованию земельных участков не в соответствии с установленными для них видами разрешенного использования, гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, допускаются при использовании земельного участка для целей, не предусмотренных основными и вспомогательными видами разрешенного использования.

Чтобы обезопасить себя от мер реагирования надзорных органов и санкций за совершение административных правонарушений, собственникам земельных участков рекомендуется принять меры, которые направлены на самостоятельное выявление и устранение вышеуказанных нарушений на своем земельном участке.

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Автор: vizitka01

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