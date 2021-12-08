Горняк22: Нарушение государственной границы закончилось для иностранца очередным уголовным наказанием » Городской портал — вРубцовске.ру

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07 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю на территории Локтевского района пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации.

В результате проверки информации, поступившей от местного жителя, недалеко от государственной границы сотрудниками пограничного управления выявлен и задержан неизвестный.

При установлении личности злоумышленника выяснилось, что он является иностранным гражданином, 1989 года рождения. На момент задержания документы, удостоверяющие личность у него отсутствовали. Это и подтолкнуло иностранца к нарушению установленного порядка пересечения государственной границы. Следует отметить, что начиная с 2007 года по август 2021 года, задержанный неоднократно отбывал наказания в местах лишения свободы за совершенные им преступления.

В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

Фото: предоставлено пресс-службой ПУ ФСБ России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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