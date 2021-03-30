Горняк22: Накануне паводкового сезона в Алтайском крае проводят подготовительные мероприятия

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29 марта 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае проходит серия подготовительных мероприятий, направленных на минимизацию негативных последствий предстоящего половодья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На данный момент обстановка на реках региона остается стабильной. Однако талые склоновые воды стекаются в низменные участки местности.

«Гражданам стоит помнить, что своевременно предпринятые меры могут помочь собственникам жилья уберечь свое имущество от повреждения водой. Для этого необходимо очистить придомовую территории от снега, выкопать водоотводы, заранее предусмотреть гидроизоляцию погребов и подвалов, очистить от снега и наледи канавы, сточные желоба, ливневую канализацию», — поясняют в МЧС.

На днях проведена комплексная тренировка с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья с практическим этапом в Тальменском районе.

Важное мероприятие проведено специалистами совместно с экипажами воздушных судов. Организованы теоретические занятия по мерам безопасности при проведении взрывных работ, обозначены возможные места ледяных заторов на водоемах Алтайского края, состоялась совместная тренировка взрывников, летчиков и специалистов по имитации взрывных работ на реке Обь в районе Речного вокзала города Барнаула, в ходе которой были отработаны все этапы этого процесса.

На специальном заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности службам системы предупреждения и ликвидации ЧС, главам муниципалитетов поставлены задачи, решение которых будет способствовать безопасности населения и территорий.

«Эти ежегодные тренировочные мероприятия проводятся в целях отработки алгоритма действий по проведению профилактических подрывов льда, чтобы исключить нештатные ситуации со взрывчатыми веществами», — пояснил начальник отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае Виктор Майдуров.

Фото: 22.mchs.gov.ru

Автор: vizitka01

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