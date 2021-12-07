Горняк22: Накануне Дня прав человека и Дня Конституции полиция проводит «прямую линию» с населением » Городской портал — вРубцовске.ру
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06 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 9 и 10 декабря 2021 года с 10 до 11 часов старший юрисконсульт МО МВД России «Рубцовский» майор внутренней службы Евгения Викторовна Яновская проведет «прямую линию» с населением. Мероприятие приурочено ко Дню прав человека и Дню Конституции и направлено на оказание консультативной помощи гражданам. При необходимости будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.
Обратиться за консультацией можно по телефону: +7 (38557) 91-247.
Фото: r-storona.ru