Горняк22: «Найти себя: старший следователь Максим Шушаков». К профессиональному празднику корреспондент газеты «Местное время» пообщалась со следователем следственного отдела по городу Рубцовск СУ СКР по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Выбор профессии – один из основных, который надо сделать человеку в жизни. И если это получается безошибочно с первого раза, с первой попытки, то про такого говорят: он нашел свое место. К числу таких людей можно смело отнести старшего следователь следственного отдела по городу Рубцовск СУ СКР по Алтайскому краю капитана юстиции Максима Шушакова.

Будущий следователь родился в 1990 году Семипалатинске, и вскоре его родители вместе с маленьким сыном переехали из Казахстана в Россию, в Рубцовск. Здесь Максим пошел в школу и успешно окончил 11 классов. Его отец Игорь Николаевич был участковым уполномоченным, и мальчик во всем брал с него пример.

– Всегда знал, что буду служить в правоохранительных органах, защищая закон и порядок, – говорит Максим Игоревич. – И стремился к этому уже осознанно, начиная с восьмого класса.

Реализуя свою мечту, Шушаков отправился в Томск и поступил в юридический институт, а когда началась практика перед государственными экзаменами, вернулся в Рубцовск. Студент обратился в следственный отдел, и ему пошли навстречу. Так Максим стал практикантом с перспективой дальнейшего трудоустройства.

– Меня прикрепили к следователю, я был так называемым общественным помощником, – рассказывает он. – Интересно, понравилось. Но, конечно, на тот момент я многого не знал, видел только вершину айсберга. И понял, что действительно хочу здесь работать.

И, получив диплом, начинающий следователь приступил к службе. В первые же дежурные сутки ему пришлось выезжать на заявление об изнасиловании.

– Дело было раскрыто, преступник установлен и впоследствии осужден, – вспоминает Максим.

Начало службы выпало на непростой период: как раз происходило разделение Рубцовского межрайонного следственного отдела на два – городской и межрайонный. В городском отделе осталось три следователя, и один из них – новичок Шушаков. Как у молодого сотрудника, в производстве у него было «всего» 12 уголовных дел, у его более опытных коллег – 20 и 17 соответственно.

– Очень трудно приходилось, – признается собеседник. – Не скрою, появились сомнения, даже не знал, останусь или нет… Я, вчерашний студент, не привык к подобным нагрузкам, да и опыта не хватало, конечно же.

Но минуты слабости заканчивались, и лейтенант юстиции снова брался за работу, вникал в тонкости, спрашивал коллег, учился и постепенно рос в профессиональном плане.

– Окончательно понял, что нашел себя, ничем другим заниматься мне бы не хотелось, – отмечает Максим Шушаков.

Но прерваться ему пришлось: молодого следователя призвали в ряды Армии России, и он ушел служить на общих основаниях. Долг Родине рядовой Шушаков отдавал в Екатеринбурге, в топографической службе Вооруженных Сил РФ. А затем вернулся в ставший родным следственный отдел.

Работа за это время проще не стала, но коллектив немного увеличился, поэтому теперь в производстве обычно находится шесть-восемь уголовных дел. А все остальное – по-прежнему. Ненормированный рабочий день, суточные дежурства, большая загруженность и нехватка времени на личную жизнь.

– Постепенно усталость накапливается, начинается эмоциональное выгорание, – говорит старший следователь. – И с этим надо уметь справиться. К сожалению, это получается не у всех. Не каждый может выдержать такое.

Кто-то ошибочно думает, что сотрудники следственного комитета ловят преступников. Нет, этим занимаются оперативники из уголовного розыска, а задача следователя – расследование уголовного дела, он устанавливает обстоятельства совершения преступления, собирает доказательную базу, фиксирует, закрепляет в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

– Много рутинной, бумажной работы, в основном – в кабинете, – поясняет Максим Игоревич. – И вот тут необходимы такие качества, как усидчивость, внимательность, находчивость, коммуникабельность, умение оперативно изменить распорядок рабочего дня, недели. Перестроиться в любой момент с одного уголовного дела на другое, при этом не бросая остальные. Уметь строить план рабочего дня: без этого работать очень сложно, иногда просто нереально. Еще – расставлять приоритеты. А именно, что наиболее важно и надо сделать здесь и сейчас, а что можно отложить на один-два дня.

Как уже упоминалось, следователи СО работают в тесном сотрудничестве с оперуполномоченными уголовного розыска, благодаря сопровождению которых раскрывается множество преступлений. А есть еще и надзорный орган – прокуратура, которая внимательно следит, насколько качественно проведено расследование уголовного дела, не допущены ли нарушения норм УПК.

– Мы занимаемся расследованием особо тяжких преступлений, – уточняет Максим Шушаков. – Это прежде всего преступления против личности – убийства; причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего; изнасилования и иные действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних, малолетних детей. Ну и еще преступления коррупционного характера, уголовные дела в отношении должностных лиц.

Сегодня Максим Шушаков – опытный сотрудник, за плечами которого расследование множества сложных уголовных дел, в том числе и вызвавших большой общественный резонанс. И самой главной наградой за свой труд старший следователь считает привлечение к ответственности и последующее наказание преступников. Каждый обвинительный приговор он воспринимает, как торжество справедливости.

– Особая категория и особое отношение – к преступлениям против половой неприкосновенности, а уж когда это касается детей… – говорит капитан юстиции. – Сложно и в эмоциональном плане, и в процессуальном. Очень часто дети, подвергшиеся насилию, закрываются и не хотят общаться, боятся. И тогда на помощь приходят психологи «Комплексного центра социального обслуживания населения города Рубцовска». Там есть специализированные кабинеты с игрушками, где ребенок чувствует себя спокойно. Пишу на бумаге интересующие вопросы, а психолог в ходе игры и беседы с ребенком выясняет все, а я веду протокол, фиксирую показания. Все делается под видеозапись, чтобы в последующем ребенка не вызывать в суд. Не подвергать новому стрессу от общества сидящего в клетке злодея, большого количества незнакомых людей. В такой обстановке ребенок тем более ничего не скажет.

Немного помолчав, старший следователь продолжает рассказывать:

– Случается, когда психологическая травма, полученная ребенком, очень сильна. И надо ждать – иногда до месяца – пока психологи пострадавшего приведут в такое состояние, чтобы с ним начать общаться. У меня был такой случай. Полноценно побеседовать с девочкой не мог, пока он не прошла реабилитацию. И это действительно страшно.

О коллективе следственного отдела Максим Шушаков говорит с теплотой:

– Сложившийся, много опытных следователей. Мы помогаем друг другу, поддерживаем. Без содействия коллег иногда очень тяжело. Порой случаются преступления, где надо сразу же, по «горячим» следам провести огромный объем следственных действий, и один человек просто физически этого не сможет сделать. И если не помогать, то можно безвозвратно утратить доказательную базу.

Коллеги платят Максиму ответным добрым отношением, характеризуя его как ответственного, отзывчивого и надежного человека.

Когда-то бывший неопытным новичком, сегодня Максим Игоревич является наставником для молодых сотрудников, щедро делится с ними накопленным опытом и профессиональными знаниями.

И свое семейное счастье наш герой нашел здесь, в следственном отделе по городу Рубцовск СУ СКР по Алтайскому краю. Его избранницей и супругой стала Виолетта, тоже следователь.

25 июля сотрудники СК России отметили свой профессиональный праздник. «Местное время» присоединяется ко всем теплым словам, прозвучавшим в этот день. В лице Максима Шушакова мы поздравляем и его коллег, желаем всем здоровья, семейного счастья и профессиональных успехов.

Беседовале Ирина ЖУКОВА, фото автора

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