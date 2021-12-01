ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Начальника филиала медицинской части при ИК-9 наградили медалью Федора Гааза » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
13 часов Ago

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30 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Медали ФСИН России удостоена начальник филиала-врач медицинской части номер 5 МСЧ-22 ФСИН России майор внутренней службы Ирина Фурцева. Ее наградили за большой вклад в развитие и совершенствование здравоохранения уголовно-исполнительной системы, достижение высоких результатов в оказании лечебно-профилактической помощи спецконтингенту и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия лиц, содержащихся в учреждениях УИС.

В уголовно-исполнительной системе Ирина Фурцева с января 2000 года. Свой трудовой путь в УИС начала с должности врача-терапевта медицинской части учреждения УБ-14/9 ГУИН Минюста России по Алтайскому краю. Медицинскую часть номер 5 при ИК-9 города Рубцовска Ирина Борисовна возглавляет с октября 2020. Имеет ведомственные медали «За отличие в службе» I, II и III степени.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

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