Горняк22: Начальник участка ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-восточное ДСУ» подозревается в хищении имущества в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника участка Государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-восточное ДСУ». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По предварительным данным следствия, с сентября 2020 по апрель 2021 года подозреваемый, являясь материально ответственным лицом, в рамках реализации государственного контракта по проведению дорожно-строительных работ на территории субкластера Белокуриха-2, похитил вверенное ему имущество на сумму более 3 миллионов 800 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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