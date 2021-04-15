Горняк22: Начальник отдела по вопросам миграции полиции Рубцовска ответит на вопросы граждан

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14 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Рубцовский» подполковник полиции Руслан Васильевич Косулин проводит для населения «прямую линию».

Желающие смогут задать вопросы, касающиеся регистрации, получения паспорта, получения государственных услуг через электронный портал, 16 апреля 2021 года с 16:00 часов до 17:00 часов по телефону: +7 (38557) 91-255.

Фото: online47.ru

Автор: vizitka01

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