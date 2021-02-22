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Алтайский край

Горняк22: Начальник Алтайской таможни проведет прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Алтайском крае

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

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21 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 4 марта 2021 года с 10:00 до 11:00 часов начальник Алтайской таможни Сергей Иванович Беседин проведет личный приём граждан в приемной Президента Российской Федерации в Алтайском крае по вопросам, входящим в компетенцию Алтайской таможни.

В ходе личного приема граждане смогут получить консультацию по вопросам в области таможенного дела, а также узнать интересующую информацию о работе Алтайской таможни.

Личный прием граждан начальником Алтайской таможни в приемной Президента Российской Федерации в Алтайском крае проводится на постоянной основе, два раза в год, в рамках исполнения указания Президента Российской Федерации, направленного на расширение возможности граждан реализовывать своё конституционное право на личное обращение в государственные органы.

В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции личный прием граждан будет осуществляться в Алтайской таможне по адресу: г. Барнаул, ул. Сизова, д.47.

Получить дополнительную информацию и записаться на приём заинтересованные лица могут по телефонам 8 (3852) 39-90-28. При личном приеме граждане предъявляют паспорт, либо иные документы, удостоверяющие личность.

Фото: firstcrimean.ru

ИСТОЧНИК

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