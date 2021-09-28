Горняк22: Начала

24 сентября начала работу горячая линия Всероссийской переписи населения. Жители Алтайского края вплоть до 14 ноября 2021 года в ежедневном режиме с 09:00 до 21:00 по московскому времени могут задать интересующие вопросы о Всероссийской переписи населения по бесплатному единому федеральному номеру телефона: 8 (800) 707-20-20.

В Алтайском крае, как и в стране в целом, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Пресс-служба Алтайкрайстата

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