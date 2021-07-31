Горняк22: На

Анализ аварийности на территории Алтайского края за 6 месяцев 2021 года показал, что водителями со стажем управления до 2-х лет совершено 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека погибли и 69 человек получили ранения различной степени тяжести.

Причинами совершения дорожно-транспортных происшествий являются такие грубые нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации стороны начинающих водителей, как выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение требований сигналов светофора, нарушение правил обгона, неправильный выбор дистанции.

В целях предупреждения совершения дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением Правил дорожного движения Российской Федерации начинающими водителями сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» с 29 июля 2021 года по 5 августа 2021 года на территории Поспелихинского и Новичихинского районов проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Учебный автомобиль». Особое внимание будет обращено на соблюдение требований пункта 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090, обязывающего установку опознавательного знака «Начинающий водитель» на заднем стекле транспортных средств.

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