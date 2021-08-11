Горняк22: На вопросы о процедуре банкротства и действиях арбитражных управляющих ответит сотрудник краевого Росреестра » Городской портал — вРубцовске.ру

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10 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Управление Росреестра по Алтайскому краю 12 августа проводит телефонную линию, посвященную нюансам процедуры банкротства и деятельности арбитражных управляющих. Специалист алтайского Росреестра также ответит на вопросы, касающиеся регистрации недвижимости, в том числе с использованием электронных сервисов.

Звонки начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Росреестра по Алтайскому краю Елена Селиванова, принимает с 13:00 до 15:00 часов по телефону (8-3852) 29-17-41.

Фото: фондмагадан.рф

Автор: vizitka01

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