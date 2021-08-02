Горняк22: На вершине Эльбруса установили небольшую скульптуру медведя с надписью «Рубцовск» » Городской портал — вРубцовске.ру

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01 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Во второй половине июля завершила свое долгое восхождение на Эльбрус группа горных туристов, в составе которой был рубцовчанин Александр Дорнов. Победной точкой маршрута стала установка 23 июля на одном из высочайших пиков Земли небольшой скульптуры Медведя с надписью «Рубцовск».

По словам Александра Дорнова, в начале была задумка установить на вершине фигуру рака (в честь известной поговорки), но патриотизм и высокий смысл взяли верх и на Эльбрусе поселился добродушный рубцовский мишка с балалайкой и букетом цветов.

Автор идеи отметил: мишка так полюбился проводникам, которые водят на Эльбрус группы, что они пообещали его всячески охранять, — сообщили в городском управлении по культуре.

Фото: bravo.rubtsovsk.org

Автор: vizitka01

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