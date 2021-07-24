Горняк22: На телеканале «Россия 24» состоится показ нового документального фильма о работе следователей Следственного комитета — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Накануне Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации в эфире телеканала «Россия 24» состоится премьерный показ документального фильма о работе следователей Следственного комитета по расследованию преступлений, совершенных оккупантами в годы Великой Отечественной войны, – «Без срока давности. До последнего имени… », подготовленного ООО «Фонд национального кино «Патриот» при содействии СК России.

Ведомство принципиально подходит к вопросу неотвратимости наказания нацистов за преступления против человечности, совершенные в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях нашей страны. Таких населенных пунктов были тысячи. В послевоенное время у страны не было ни сил, ни ресурсов, чтобы расследовать все факты истребления мирного населения и военнопленных захватчиками. Но это не значит, что о погибших людях забыли… Сегодня, в XXI веке, Следственным комитетом Российской Федерации в рамках уголовного дела расследуется ряд уже известных фактов уничтожения мирного населения и военнопленных на оккупированных фашистскими захватчиками и их пособниками территориях в ряде российских регионов. Среди таких фактов и трагические события 1942 года в деревне Жестяная Горка (в настоящее время Новгородская область), и уничтожение практически всех жителей деревни Крюково Барятинского района в Калужской области.

В фильме рассказывается о кропотливой работе с историческими документами и уникальными архивами, проводимых следственных действиях на местах захоронения мирных жителей, сложных судебных экспертизах, взаимодействии с добровольческими отрядами, родственниками погибших и даже возможными очевидцами леденящих душу зверств немецко-фашистских захватчиков.

О том, как следователи СК России спустя более чем полвека добиваются исторической справедливости, смотрите 24 июля на телеканале «Россия 24» в 11:05 и 14:35 (время мск), а также 25 июля — в день профессионального праздника следователей — на каналах «Россия 1» в 00.50 (время мск) и «Россия 24» в 4:05 и 14:05 (время мск).

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