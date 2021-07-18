Горняк22: На саженцах лимона, прибывших в Алтайский край из Таджикистана, обнаружен карантинный вредитель » Городской портал — вРубцовске.ру

|

17 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 15 июля 2021 года сотрудниками отдела карантина растений и качества семян Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ проведены исследования саженцев лимона, изъятых инспекторами Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай у пассажира, прибывшего авиарейсом из Республики Таджикистан.

В результате энтомологического исследования был обнаружен карантинный объект — калифорнийская щитовка.

Полученные сведения переданы в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Как отметили в ведомстве, саженцы уничтожены.

Для справки: щитовка калифорнийская (лат. Quadraspidiotus регniciosus Comst.) является опасным насекомым-вредителем и по этой причине внесена в список карантинных объектов, что подразумевает осуществление строгого контроля за ввозом подкарантинной продукции из регионов, где данное насекомое обитает. Изначально ареалом обитания калифорнийской щитовки являлся Китай и Дальний Восток, откуда насекомое позже было завезено на территорию Соединенных Штатов (в штат Калифорния). Затем вредитель был обнаружен в странах европейского континента, в Африке, Новой Зеландии, Австралии.

Дело в том, что щитовка способна наносить вред более, чем 200 видам кормовых растений, включая плодовые, ягодные и декоративные культуры, а также лиственные породы деревьев и кустарников.

Самки и личинки насекомых снабжены ротовыми щетинками колющего типа, с помощью которых они повреждают растения, приводя к преждевременному опаданию листвы, плодов, к растрескиванию и отмиранию коры. Это в свою очередь приводит к усыханию отдельных стеблей, и даже к полной гибели культуры. Характерным признаком наличия в саду личинок калифорнийской щитовки является образование на плодах небольших красноватых пятен. Поврежденные плоды остаются недоразвитыми, теряют свой товарный вид.

Фото: upload.wikimedia.org

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК