ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Горняк22: На радио «Эхо Москвы» в программе «Тема Дня» заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю рассказала о борьбе с коррупцией в Алтайском крае — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago

«Дать на лапу». Это выражение чаще всего применяется к чиновникам и государственным служащим, когда с их помощью хотят быстро или в свою пользу решить вопрос. Кто-то сам вымогает деньги, кому-то предлагают. И то, и то – преступление. Как в Алтайском крае борются с коррупцией? Помогает ли конспирация доходов с помощью родных и близких уйти от ответственности нечистым на руку чиновникам? Как наказывают силовиков и других «неприкасаемых» из числа так называемых «спецсубъектов»? На эти и другие вопросы в  интервью на радио «Эхо Москвы» в программе «Тема дня» ответила заместитель руководителя контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, майор юстиции Утева Анна Евгеньевна.

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственными органами устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении двух преступлений в отношении женщин в Калининградской области — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении двух преступлений в отношении женщин в Калининградской области — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
  В настоящее время следственными органами СКР по Калининградской области  проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление мужчины, совершившего тяжкие преступления...
Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего...
Горняк22: Житель Красногорского района обвиняется в убийстве супруги, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Красногорского района обвиняется в убийстве супруги, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 33-летнему жителю Красногорского района в...
Горняк22: В городе Бийске пожилой мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В городе Бийске пожилой мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 56-летнему жителю города Бийска...

Читать по теме:

ВТОПЕ: