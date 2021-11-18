Горняк22: На радио «Эхо Москвы» в программе «Тема Дня» заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю рассказала о борьбе с коррупцией в Алтайском крае — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

«Дать на лапу». Это выражение чаще всего применяется к чиновникам и государственным служащим, когда с их помощью хотят быстро или в свою пользу решить вопрос. Кто-то сам вымогает деньги, кому-то предлагают. И то, и то – преступление. Как в Алтайском крае борются с коррупцией? Помогает ли конспирация доходов с помощью родных и близких уйти от ответственности нечистым на руку чиновникам? Как наказывают силовиков и других «неприкасаемых» из числа так называемых «спецсубъектов»? На эти и другие вопросы в интервью на радио «Эхо Москвы» в программе «Тема дня» ответила заместитель руководителя контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, майор юстиции Утева Анна Евгеньевна.