Горняк22: На основании вердикта присяжных заседателей житель города Горняка признан виновным в убийстве мужчины с особой жестокостью — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения судом присяжных заседателей вердикта о виновности 43-летнего жителя города Горняка в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Следствием и судом установлено, что в конце ноября 2019 года осужденный отбывал административное наказание в изоляторе временного содержания города Горняка. Затаив обиду на свою сожительницу, которая не передавала ему посылки, мужчина заподозрил ее в измене. По отбытию наказания, он, находясь в агрессивном состоянии, взял из дома нож и, с целью разыскать знакомых сожительницы, стал ходить по известным ему городским адресам. В дневное время он пришел в дом 62-летнего мужчины. Испытывая личные неприязненные отношения, злоумышленник нанес по его голове и шее не менее 27 ударов ножом и 7 ударов по голове кочергой. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном не признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела с участием суда присяжных, которые вынесли вердикт о его виновности. На основании вердикта подсудимому судом назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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