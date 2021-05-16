Горняк22: На месте «Дома под шпилем» в Рубцовске появится сквер

|

15 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Несколько лет назад «Дом под шпилем» начал трещать по швам. Собственники какое-то время мечтали о его капитальной реконструкции, но потом заказали обследование. Заключение было однозначным — здание аварийное и имеет 75% износа, ремонтировать нечего.

Дом было решено снести еще пару лет назад. И вот, как мы уже сообщали ранее, с наступлением теплых дней, здание начали демонтировать. На сегодняшний день уже разобрали крышу и убрали окна.

Скоро на этом месте появится пустырь и «Дом под шпилем» останется только на старых фотографиях, а на его месте, в перспективе, должен появиться еще один городской сквер. Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на мэрию Рубцовска, сквер планируют открыть в августе 2022 года.

Фото: vrubcovske.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК