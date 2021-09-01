Горняк22: На линиях электропередачи в Алтайском крае установили 180 птицезащитных устройств » Городской портал — вРубцовске.ру

|

31 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2021 году специалисты установили 180 птицезащитных устройств на линиях электропередачи в Алтайском крае.

Большая часть линий электропередачи (ЛЭП) филиала «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» (общая их протяженность превышает 55 тысяч километров) проходит по территории лесов и степей и является привлекательным посадочным местом для птиц. Чтобы обезопасить их от гибели, энергетики устанавливают специальные птицезащитные и антиприсадочные устройства на ЛЭП — в основном по маршруту миграции перелетных птиц редких видов.

Стоит отметить, что в Алтайском крае на линиях электропередачи уже установлено более 8 тысяч таких устройств. В 2010 году пилотной территорией по установке ПЗУ стал Усть-Калманский район. На участке ЛЭП, расположенном в непосредственной близости к ключевым орнитологическим территориям международного значения, было размещено 570 ПЗУ. Практика показала: в местах их установки гибель птиц предотвращается почти на 100%.

Оценив эффективность использования таких устройств, энергетики начали оснащать ими все линии электропередачи напряжением 10 киловольт (кВ), наиболее опасные для птиц. Позже подобные устройства, которые правильно называются антиприсадочными, появились и на линиях 110 кВ. Эта конструкция не позволяет птице садиться на опасную поверхность и тем самым защищает от высокого напряжения.

Фото: пресс-служба «Россети Сибирь»

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК