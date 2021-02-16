Горняк22: На коллегии следственного управления СК России по Алтайскому краю подведены итоги работы в 2020 году - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Прошедший год для следственного управления, как и для многих других государственных и правоохранительных органов, был напряженным и сложным. Несмотря на непростые условия, связанные с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, приоритетно решались задачи, поставленные перед сотрудниками ведомства.

Как и ранее, следственными органами активно велась борьба с преступлениями против жизни и здоровья граждан, коррупционными, экономическими и должностными преступлениями, преступлениями, совершенными в отношении детей и иных социально незащищенных категорий граждан. Особое внимание уделялось вопросам восстановления нарушенных прав и интересов граждан, возмещению причинённого преступлениями ущерба.

В 2020 году в Алтайском крае зарегистрировано 39029 преступлений, что на 1971 преступление больше, чем в 2019 году (37058). Количество особо тяжких преступлений выросло с 1400 до 1533, также значительно увеличилось число тяжких преступлений с 6616 до 8888. Снизилось количество зарегистрированных убийств со 171 до 161, а также изнасилований с 60 до 54 при значительном росте числа преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ — с 71 до 96. Всего расследовано 2908 преступлений, из которых 40 % о тяжких и особо тяжких – 1163 (за 2019 год – 1159 или 39,2 %). Также зарегистрировано 181 преступление, предусмотренное ст. 132 УК РФ (в 2019 г. – 103).

В 2020 году, в сравнении с 2019 годом увеличилось число зарегистрированных преступлений экономической направленности с 979 до 985 .

Количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 84 преступления и составило 218, в 2019 году – 134, в том числе возросло число выявленных фактов получения взяток – 68. Зарегистрировано 50 преступлений, предусмотренных ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), что на 22 преступления меньше, чем в 2019 году (72).

В 2020 году факты бандитизма не регистрировались (как и в 2019 г.).

Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, снизилось с 590 до 540. Одновременно несколько возросло число преступлений, совершенных с применением оружия, с 72 до 76.

Несколько сократилось число выявленных разбоев – с 71 до 62. Вместе с тем, больше половины от числа всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества –20177, из них кражи – 14440, мошенничества – 5187, грабежи – 488, разбойные нападения – 62.

В прошлом году в следственные подразделения следственного управления СК России по Алтайскому краю поступило 14643 сообщения о преступлениях, по результатам рассмотрения которых возбуждено 2597 уголовных дел, окончено производством 2309 уголовных дел (в 2019 году — 2262).

За 12 месяцев 2020 года объявлено в розыск 4847 лиц (за 12 месяцев 2019 г. – 4742), из них местонахождение 27 граждан не установлено (за 12 месяцев 2019 года. – 36). По сообщениям данной категории возбуждено 24 уголовных дела (за 12 месяцев 2019 года – 25).

В 2020 году количество о возбужденных уголовных дел коррупционной направленности по сравнению с 2019 годом возросло со 195 до 200). Прокурору с обвинительным заключением направлено 114 уголовных дел, в суд — 16 уголовных дел.

В 2020 году в следственные подразделения следственного управления поступило 1878 сообщений о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (в 2019 году – 2200) и 534 сообщения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними (в 2019оду. – 573). Возбуждено 535 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (в 2019 году – 355). В основном, уголовные дела возбуждены по ст. ст. 131-132 УК РФ – 163 (в 2019 – 104), ст. ст. 134-135 УК РФ – 176 (в 2019 – 120), рост которых произошел, в том числе в связи с выявлением дополнительных эпизодов преступлений и совершением преступлений с использованием сети интернет. Возбуждено 198 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними (в 2019 – 195). Большая часть уголовных дел – о преступлениях против собственности (ст. ст. 158-163 УК РФ – 96 (в 2019 – 99), в сфере незаконного оборота наркотиков ст. ст. 228-232 УК РФ – 24 (в 2019 – 22).

В прошлом году в суд направлено 263 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (в 2019 – 236) и 248 уголовных дел (за 2019 – 223) о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

В деятельности управления вопросы противодействия преступлениям, связанным с невыплатой заработной платыбыли и остаются приоритетными. По сведениям Роструда сумма задолженности по заработной плате по состоянию на 1 января 2021 года составляла более 32 миллионов рублей перед 595 работниками, без учета ликвидированных предприятий.

В прошлом году следственным управлением зарегистрировано 105 сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ (в 2019 – 78). Возбуждено 26 уголовных дел (в 2019 – 14), в суд направлено 4 уголовных дела, в том числе в порядке ч.2 ст.446.2 УПК РФ – 2. Снижение количества уголовных дел, направленных в суд, обусловлено тем, что в ходе предварительного расследования более активно принимаются меры на погашение имеющейся задолженности по заработной плате перед работниками. Причиненный ущерб в полном объеме гасится на досудебной стадии, что служит основанием для прекращения уголовных дел по основаниям, предусмотренным ст. ст. 25,28 УПК РФ (прекращено 9 уголовных дел, по которым выплачена задолженность на сумму свыше 62 миллионов рублей).

Сумма ущерба, причиненного преступлениями данной категории, составила 67 489 тысяч рублей (в 2019 – 37 882 тысяч рублей), сумма возмещенного ущерба – 65 522 тысяч рублей (в 2019 – 24 988 тысяч рублей), наложен арест на имущество на общую сумму 6 918 тысяч рублей (в 2019– 2 791 тысяч рублей).

На коллегии было отмечено, что в текущем году на данном направлении деятельности необходимо также предпринимать меры к возмещению причиненного ущерба, как на стадии доследственной проверки, так и на стадии расследования уголовного дела.

По-прежнему, одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления остается раскрытие и расследование преступлений прошлых лет. В прошлом году расследовано 87 преступлений прошлых лет (в 2019 – 113). Из общего числа расследованных в прошлом году преступлений прошлых лет – 12 убийств (как и в 2019 году), 7 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (в 2019 – 4), 13 изнасилований и преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (в 2019 – 16).

В целом, в 2020 году количество расследованных уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности и половой неприкосновенности, совершенных в прошлые годы, осталось на прежнем уровне. Ряд указанных преступлений раскрыты благодаря надлежащей организации аналитической работы, последовательной проверки выдвинутых версий, использованию имеющихся криминалистических учетов. Особо внимание уделяется вопросам применения криминалистической и специальной техники при расследовании преступлений.

В 2020 году в следственное управление поступило 3978 обращений граждан (в 2019 году – 4108). Граждане, в основном, обжаловали вопросы приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлении (2045), реже – решения по вопросам предварительного следствия (503). В 2020 году возросло число обращений граждан, поступивших в Интернет-приемную следственного управления, и составило 750 (в 2019 – 609 ). Основной причиной ростатаких обращений стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавирусной инфекции. В тоже время, несколько снизилось число обращений, поступивших по «телефону доверия», и составило 88 (в 2019 – 173). В прошлом году обращения на телефонную линию «Давление на бизнес» не поступали (в 2019 – 4). В 2020 году на телефонную линию «Ребенок в опасности» поступило 75 обращений (за январь-декабрь 2019года – 117).

В целом, работа следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю признана удовлетворительной и соответствующей предъявляемым требованиям. Тем не менее, перед сотрудниками поставлен ряд задач по основным направлениям деятельности, которые совместными усилиями предстоит решить в текущем году.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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