ГОРНЯК22 10.08.2021
Алтайский край

Горняк22: На коллегии следственного управления СК России по Алтайскому краю подведены итоги первого полугодия 2021 года — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago

Прошедшее полугодие для следственного управления, как и для многих других государственных и правоохранительных органов, был напряженным и сложным. Несмотря на непростые условия, связанные с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, приоритетно решались задачи, поставленные перед сотрудниками ведомства.

Как и ранее, следственными органами активно велась борьба с преступлениями против жизни и здоровья граждан, коррупционными, экономическими и должностными преступлениями, преступлениями, совершенными в отношении детей и иных социально незащищенных категорий граждан. Особое внимание уделялось вопросам восстановления нарушенных прав и интересов граждан, возмещению причинённого преступлениями ущерба.

В первом полугодии в Алтайском крае зарегистрировано  19 687 преступлений, что на 939 преступлений больше, чем в первом полугодии 2020 года. За шесть месяцев 2021 года расследовано 671 преступление, относящееся к категории тяжких и особо тяжких (в первом полугодии 2020 г. – 587). Снизилось количество зарегистрированных убийств со 85 до 69, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с 48 до 44, также изнасилований с 60 до 54 при  росте числа преступлений, предусмотренных  ст. 131 УК РФ   — с 20 до 25.  Также зарегистрировано 103 преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (в 2020 г. – 97).

В первом полугодии 2021 года, в сравнении с 2020 годом увеличилось число зарегистрированных преступлений экономической направленности с 494 до 603 .

Количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 24 преступления и составило 164, в 2020 году – 140, в том числе возросло число выявленных фактов получения взяток – 67. Зарегистрировано 19 преступлений, предусмотренных ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), что на 6 преступлений меньше, чем в 2020 году (25).

В первом полугодии 2021 года факты бандитизма не регистрировались (как и в 2020 г.).

Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, увеличилось со 194 до 238. Число преступлений, совершенных с применением оружия осталось на прежнем уровне и составило 42 преступления (2020-43).

Несколько сократилось число выявленных разбоев – с 35 до 25. Вместе с тем, больше половины от числа всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества –10201, из них кражи – 7034, мошенничества – 2725, грабежи – 225, разбойные нападения – 25.

В  первом полугодии этого года в следственные подразделения следственного управления СК России по Алтайскому краю поступило 7309 сообщений о преступлениях, по результатам рассмотрения которых  принято 6895 решений  (в  2020 году — 7088).

За 12 месяцев 2020 года объявлено в розыск 2131 лицо (за шесть месяцев 2020 г. – 2082), из них местонахождение 10 граждан не установлено (за 6 месяцев 2020 года. – 8). По сообщениям данной категории возбуждено 10 уголовных дела (за шесть месяцев 2020 года – 12).

В первом полугодии 2021 году количество поступивших сообщений коррупционной направленности возросло со 166 до 222. . Возбуждено на 52,8% больше уголовных дел по сравнению с 1 полугодием 2020 года (за 6 месяцев 2020 года — 108). Прокурору с обвинительным заключением направлено 77 уголовных дел, в суд — 76 уголовных дел.

В первом полугодии 2021 года в следственные подразделения следственного управления поступило 941 сообщение о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (в 2020 году – 935) и 280 сообщения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними (в 2020 году. – 244). Возбуждено 262 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (в 2020 году – 240). По-прежнему подавляющее большинство уголовных дел возбуждается о преступлениях против половой неприкосновенности – 167.  

В первом полугодии этого года в суд направлено 141 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (в 2020 – 127) и 85 уголовных дел (за 2020 – 114) о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

В деятельности управления вопросы противодействия преступлениям, связанным с невыплатой заработной платыбыли и остаются приоритетными.  По сведениям Роструда сумма задолженности по заработной плате по состоянию на 1 июля 2021 года составляла более 32 миллионов рублей перед 615 работниками, без учета ликвидированных предприятий.

В этом году следственным управлением зарегистрировано 58 сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ (в 2020 – 55). Возбуждено 16 уголовных дел (в 2020 – 15), в суд направлено 7 уголовных дел,(202-2).

Сумма ущерба, причиненного преступлениями данной категории, составила 16 893 тысяч рублей (в 2020 – 62 152 тысяч рублей), сумма возмещенного ущерба – 8 169 тысяч рублей (в 2020 – 61 937 тысяч рублей), наложен арест на имущество на общую сумму 10 803 тысяч рублей (в 2020– 160 тысяч рублей).

На коллегии было отмечено, что в текущем году на данном направлении деятельности необходимо также предпринимать меры к возмещению причиненного ущерба, как на стадии доследственной проверки, так и на стадии расследования уголовного дела.

По-прежнему, одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления остается раскрытие и расследование преступлений прошлых лет. В этом году расследовано 43 преступления прошлых лет (в 2020 –  69). Из общего числа расследованных в прошлом году преступлений  прошлых лет – 6 убийств (в 2020 году — 10), 6 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (также как и в 2020), 4 изнасилований и преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (в 2020 – 9).

В целом, в первом полугодии 2021 года  произошло небольшое снижение количества расследованных уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности и половой неприкосновенности, совершенных в прошлые годы. Тем не менее, по ряду уголовных дел об особо тяжких преступлениях установлены виновные лица, в том числе, с направлением этих дел в суд. Ряд указанных преступлений раскрыты благодаря надлежащей организации аналитической работы, последовательной проверки выдвинутых версий, использованию имеющихся криминалистических учетов. Особо внимание уделяется вопросам применения криминалистической и специальной техники при расследовании преступлений.

В первом полугодии 2021 году в следственное управление поступило 2736 обращений граждан (в 2020 году – 1938). Граждане, в основном, обжаловали вопросы приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлении (945), реже – решения по вопросам предварительного следствия (300). В первом полугодии 2021 году возросло число обращений граждан, поступивших в Интернет-приемную следственного управления, и составило 458 (в 2020 – 393). Основной причиной роста таких обращений стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавирусной инфекции. Количество обращений по «телефону доверия» при этом также увеличилось. В первом полугодии 2021 года практически в два раза увеличилось число граждан, принятых на личном приеме. Сотрудниками следственного управления на личном приеме приняты 937 граждан (за аналогичный период прошлого года – 545).

В целом, работа следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю признана  удовлетворительной и соответствующей предъявляемым требованиям. Тем не менее, перед сотрудниками поставлен ряд задач по основным направлениям деятельности,  которые совместными усилиями предстоит решить во втором полугодии текущего года.

 

Назад Вперед ГОРНЯК22 10.08.2021

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: