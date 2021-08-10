Горняк22: На коллегии следственного управления СК России по Алтайскому краю подведены итоги первого полугодия 2021 года — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Прошедшее полугодие для следственного управления, как и для многих других государственных и правоохранительных органов, был напряженным и сложным. Несмотря на непростые условия, связанные с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, приоритетно решались задачи, поставленные перед сотрудниками ведомства.

Как и ранее, следственными органами активно велась борьба с преступлениями против жизни и здоровья граждан, коррупционными, экономическими и должностными преступлениями, преступлениями, совершенными в отношении детей и иных социально незащищенных категорий граждан. Особое внимание уделялось вопросам восстановления нарушенных прав и интересов граждан, возмещению причинённого преступлениями ущерба.

В первом полугодии в Алтайском крае зарегистрировано 19 687 преступлений, что на 939 преступлений больше, чем в первом полугодии 2020 года. За шесть месяцев 2021 года расследовано 671 преступление, относящееся к категории тяжких и особо тяжких (в первом полугодии 2020 г. – 587). Снизилось количество зарегистрированных убийств со 85 до 69, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с 48 до 44, также изнасилований с 60 до 54 при росте числа преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ — с 20 до 25. Также зарегистрировано 103 преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (в 2020 г. – 97).

В первом полугодии 2021 года, в сравнении с 2020 годом увеличилось число зарегистрированных преступлений экономической направленности с 494 до 603 .

Количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 24 преступления и составило 164, в 2020 году – 140, в том числе возросло число выявленных фактов получения взяток – 67. Зарегистрировано 19 преступлений, предусмотренных ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), что на 6 преступлений меньше, чем в 2020 году (25).

В первом полугодии 2021 года факты бандитизма не регистрировались (как и в 2020 г.).

Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, увеличилось со 194 до 238. Число преступлений, совершенных с применением оружия осталось на прежнем уровне и составило 42 преступления (2020-43).

Несколько сократилось число выявленных разбоев – с 35 до 25. Вместе с тем, больше половины от числа всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества –10201, из них кражи – 7034, мошенничества – 2725, грабежи – 225, разбойные нападения – 25.

В первом полугодии этого года в следственные подразделения следственного управления СК России по Алтайскому краю поступило 7309 сообщений о преступлениях, по результатам рассмотрения которых принято 6895 решений (в 2020 году — 7088).

За 12 месяцев 2020 года объявлено в розыск 2131 лицо (за шесть месяцев 2020 г. – 2082), из них местонахождение 10 граждан не установлено (за 6 месяцев 2020 года. – 8). По сообщениям данной категории возбуждено 10 уголовных дела (за шесть месяцев 2020 года – 12).

В первом полугодии 2021 году количество поступивших сообщений коррупционной направленности возросло со 166 до 222. . Возбуждено на 52,8% больше уголовных дел по сравнению с 1 полугодием 2020 года (за 6 месяцев 2020 года — 108). Прокурору с обвинительным заключением направлено 77 уголовных дел, в суд — 76 уголовных дел.

В первом полугодии 2021 года в следственные подразделения следственного управления поступило 941 сообщение о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (в 2020 году – 935) и 280 сообщения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними (в 2020 году. – 244). Возбуждено 262 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (в 2020 году – 240). По-прежнему подавляющее большинство уголовных дел возбуждается о преступлениях против половой неприкосновенности – 167.

В первом полугодии этого года в суд направлено 141 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (в 2020 – 127) и 85 уголовных дел (за 2020 – 114) о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

В деятельности управления вопросы противодействия преступлениям, связанным с невыплатой заработной платыбыли и остаются приоритетными. По сведениям Роструда сумма задолженности по заработной плате по состоянию на 1 июля 2021 года составляла более 32 миллионов рублей перед 615 работниками, без учета ликвидированных предприятий.

В этом году следственным управлением зарегистрировано 58 сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ (в 2020 – 55). Возбуждено 16 уголовных дел (в 2020 – 15), в суд направлено 7 уголовных дел,(202-2).

Сумма ущерба, причиненного преступлениями данной категории, составила 16 893 тысяч рублей (в 2020 – 62 152 тысяч рублей), сумма возмещенного ущерба – 8 169 тысяч рублей (в 2020 – 61 937 тысяч рублей), наложен арест на имущество на общую сумму 10 803 тысяч рублей (в 2020– 160 тысяч рублей).

На коллегии было отмечено, что в текущем году на данном направлении деятельности необходимо также предпринимать меры к возмещению причиненного ущерба, как на стадии доследственной проверки, так и на стадии расследования уголовного дела.

По-прежнему, одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления остается раскрытие и расследование преступлений прошлых лет. В этом году расследовано 43 преступления прошлых лет (в 2020 – 69). Из общего числа расследованных в прошлом году преступлений прошлых лет – 6 убийств (в 2020 году — 10), 6 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (также как и в 2020), 4 изнасилований и преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (в 2020 – 9).

В целом, в первом полугодии 2021 года произошло небольшое снижение количества расследованных уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности и половой неприкосновенности, совершенных в прошлые годы. Тем не менее, по ряду уголовных дел об особо тяжких преступлениях установлены виновные лица, в том числе, с направлением этих дел в суд. Ряд указанных преступлений раскрыты благодаря надлежащей организации аналитической работы, последовательной проверки выдвинутых версий, использованию имеющихся криминалистических учетов. Особо внимание уделяется вопросам применения криминалистической и специальной техники при расследовании преступлений.

В первом полугодии 2021 году в следственное управление поступило 2736 обращений граждан (в 2020 году – 1938). Граждане, в основном, обжаловали вопросы приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлении (945), реже – решения по вопросам предварительного следствия (300). В первом полугодии 2021 году возросло число обращений граждан, поступивших в Интернет-приемную следственного управления, и составило 458 (в 2020 – 393). Основной причиной роста таких обращений стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавирусной инфекции. Количество обращений по «телефону доверия» при этом также увеличилось. В первом полугодии 2021 года практически в два раза увеличилось число граждан, принятых на личном приеме. Сотрудниками следственного управления на личном приеме приняты 937 граждан (за аналогичный период прошлого года – 545).

В целом, работа следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю признана удовлетворительной и соответствующей предъявляемым требованиям. Тем не менее, перед сотрудниками поставлен ряд задач по основным направлениям деятельности, которые совместными усилиями предстоит решить во втором полугодии текущего года.

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