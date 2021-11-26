Горняк22: На коллегии следственного управления СК России по Алтайскому краю обсудили работу ведомства по расследованию и профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Качественное рассмотрение сообщений и расследование уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних и в отношении них является одним из приоритетных направлений работы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Сегодня на прошедшей коллегии в ведомстве обобщили практику рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел за прошедший период этого года о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а также обсудили эффективность принимаемых мер профилактического характера.

За 9 месяцев 2021 года в следственные органы СУ СКР по Алтайскому краю поступило 1436 сообщений о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, по результатам рассмотрения которых возбуждено 415 уголовных дел. В прошлом году за аналогичный период возбуждено 377 таких дел. Отмечается рост числа возбужденных уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности с 256 до 281, в том числе с использованием сети Интернет. Также увеличилось число возбужденных уголовных дел по краю по факту убийства несовершеннолетних с 7 до 10 (из них 4 связаны с покушением на убийство). Возбуждено 1 уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ, тогда как в прошлом году по такому составу преступления не возбуждались. Число возбужденных дел по ст.109 УК РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталось прежним – 25, из которых 7 — ятрогенного характера, 8 – в результате пожаров и утопления, 10 – иные несчастные случаи. Число возбужденных уголовных дел по ст. 242.1-242.2 УК РФ незначительно увеличилось с 10 до 16, а по ст. 238 УК РФ – снизилось с 9 до 4.

За анализируемый период в следственные подразделения СК России по Алтайскому краю поступило 476 сообщений о преступлениях, совершенных несовершеннолетними (за 9 месяцев 2020 года – 402), по результатам рассмотрения которых возбуждено 159 уголовных дел. Большая часть возбужденных уголовных дел – о преступлениях против собственности (ст.ст. 158-163 УК РФ – 69), а также в сфере незаконного оборота наркотиков (ст.ст. 228-232 УК РФ – 29).

Определенную озабоченность по-прежнему вызывает тот факт, что некоторые несовершеннолетние, совершившие преступления, состояли на профилактическом учете в органах внутренних дел, что свидетельствует о недостаточной эффективности проводимой сотрудниками органов системы профилактики профилактической работы с подростками, состоящими на учете. Так, из 179 несовершеннолетних, совершивших преступления, 76 – состояли на учете в органах полиции, 9 – в органах опеки и попечительства.

Наряду со снижением числа несовершеннолетних, совершивших преступления, в разы выросло число несовершеннолетних лиц, не достигших к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная ответственность со 179 до 280, в основном за счет имущественных преступлений – с 57 до 104. Указанные обстоятельства, свидетельствуют о необходимости продолжения методичной и всеобъемлющей профилактической работы.

За 9 месяцев 2021 года следователями подразделений следственного управления по 265 уголовным делам внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений в отношении несовершеннолетних, по результатам рассмотрения которых 153 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Представления также внесены по 167 уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. По результатам их рассмотрения 80 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

На коллегии приняты ряд значимых решений, направленных на эффективность предварительного следствия по преступлениям рассматриваемой категории и принятии действенных мер профилактического характера, которые позволят защитить права детей. Следственное управление тесно взаимодействует с органами профилактики правонарушений несовершеннолетних. Так, действуют соглашения о сотрудничестве с Росздравнадзором, осуществляется взаимодействие с Министерствами Алтайского края по здравоохранению, образованию и науки, Роскомнадзором, Уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае. На постоянной основе сотрудники следственного управления принимают участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Активно используются иные меры профилактического характера, такие как выступления с целью разъяснения законодательства Российской Федерации в коллективах, школах и других образовательных учреждениях, встречи с общественностью, благотворительные акции, издание методических материалов и памяток, направление информационных писем, участие в конференциях и круглых столах. На постоянной основе в ведомстве работает телефонная линия «Ребенок в опасности»: 8(3852) 29-80-95, для абонентов сотовых операторов123.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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