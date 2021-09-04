Горняк22: На какие вопросы предстоит ответить жителям Алтайского края во время переписи » Городской портал — вРубцовске.ру

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03 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 15 октября по 14 ноября в Алтайском крае, как и в других регионах страны, состоится Всероссийская перепись населения. В Алтайкрайстате рассказали, на какие вопросы предстоит ответить жителям региона.

Многие вопросы переписного листа давно стали привычными и повторяются при каждой новой переписи. Необходимо сохранить преемственность программ для сопоставления итогов предыдущих переписей населения с данными новой переписи и отслеживания тенденций демографических и социальных явлений происходящих в обществе.

Каждому из нас предстоит ответить на вопросы утвержденной формы переписного листа: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, источники средств к существованию, занятость и другие.

Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о размере дохода. Речь идет только об источниках средств к существованию, например, «заработная плата» или «пенсия» без дополнительной детализации.

В отдельный переписной лист вынесены вопросы, связанные с жилищными условиями населения. Такие, как тип жилого помещения, период постройки дома, общее число жилых комнат и другие.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае завершилась сельскохозяйственная микроперепись.

Фото: предоставил Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

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