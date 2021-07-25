Горняк22: На границе РФ в Рубцовском районе выявлен легковой автомобиль, числящийся в угоне » Городской портал — вРубцовске.ру

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24 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю на государственной границе выявлен легковой автомобиль, числящийся в угоне.

В автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» при прохождении пограничного контроля гражданка Российской Федерации предъявила документы на легковой автомобиль Toyota Camry 2021 года выпуска, на котором планировала выехать из России. Однако, покинуть территорию нашей страны она не смогла, так как при проверке документов установлено, что данное транспортное средство числится в угоне и принадлежит лизинговой компании «Константа», которая не выдавала разрешение на его выезд из России.

Транспортное средство установленным порядком передано сотрудникам МО МВД России «Рубцовский».

Фото: images.squarespace-cdn.com

Автор: vizitka01

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