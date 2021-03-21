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Алтайский край

Горняк22: На Алтае оштрафовали туроператора за нарушение режима государственной границы

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

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20 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай, являясь официальным туроператором, в 2020г. ООО «Высотник» реализовывало туристские услуги по восхождению на пик горы Белухи Восточной по маршруту, нарушающему Государственную границу Российской Федерации.

В июле 2020 г. Пограничным управлением ФСБ России по Республике Алтай зафиксированы факты нарушения режима государственной границы в районе горы Белухи двумя туристскими группами, следующими от данного туроператора.

Решением Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай, по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ, ООО «Высотник» привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1 миллион рублей.

Туроператор обжаловал действия Пограничного управления в Арбитражном суде Республики Алтай, и в порядке апелляции в Седьмом Арбитражном Апелляционном суде г. Томска. Судебные органы, изучив материалы дела, постановили, что ООО «Высотник» привлечено к ответственности законно, сократив размер штрафа до 800 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай

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