ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Горняк22: Музыкальная школа Рубцовска получит новые музыкальные инструменты

Горняк22
8 часов Ago

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27 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2021 году из краевого бюджета в рамках программы «Развитие культуры Алтайского края» выделено 2 млн. рублей на приобретение новых музыкальных инструментов для детских школ искусств региона. Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию провел конкурсный отбор заявок на оснащение музыкальными инструментами.

Конкурс проводился среди детских школ искусств, реализующих дополнительную предпрофессиональную программу «Народные инструменты», имеющих оркестр русских народных инструментов, а также выпускников, продолживших обучение в профильных учебных заведениях.

Как сообщает Министерство культуры Алтайского края, победителями конкурсного отбора стали 8 детских школ. В их числе оказалась и музыкальная школа номер 2 города Рубцовска.

Фото: culture22.ru

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