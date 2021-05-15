Горняк22: Муниципальный

В целях развития творческого потенциала и повышения профессионального мастерства воспитателей образовательных учреждений, реализующих дошкольное образование, поиска педагогических идей по обновлению содержания в практике воспитания и образования детей дошкольного возраста, расширения диапазона профессионального общения, повышения престижа труда педагогов в районе прошел конкурс «Воспитатель года».

В нем приняли участие воспитатели корпусов МБДОУ «Новичихинский детский сад № 1 «Искорка»: Н. В. Боос, О. В. Цыцорина, Н. А. Муравьева, Е. М. Пожидаева, С. В. Мифтахова.

В рамках конкурса им предстояло пройти два испытания:

– «Мастер-класс» – публичное выступление перед коллегами и членами жюри, демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающий современные тенденции развития дошкольного образования;

– «Педагогическое мероприятие с детьми», демонстрирующее практический опыт участника конкурса, отражающий сущность используемых образовательных технологий, заявленных в «Мастер-классе».

Мероприятия проходили организованно, методически грамотно, отличались эстетичностью оформления, яркостью и разнообразием.

На основании решения жюри победителем муниципального конкурса «Воспитатель года» была признана Светлана Васильевна Мифтахова. Дипломами лауреатов награждены Наталья Викторовна Боос и Олеся Викторовна Цыцорина, а все участники – Благодарственными письмами комитета по образованию.

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