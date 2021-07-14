Горняк22: Моторизованное

Прессинг браконьерства на животный мир растет гигантскими темпами, и это ни для кого не секрет. Однако теперь он стал приобретать новые черты, еще более беспощадные для животных. Цинизм и варварство поведения в природе возрастают вместе с ростом технической вооруженности людей.

Применение техники на охоте, хоть оно и запрещено законодательно, стало для животного мира настоящим бичом последних лет. Количество снегоходов в охотугодьях возрастает в геометрической прогрессии. Трудно представить, но сейчас в нашем крае нет ни одного урочища, поля или островка леса, где бы не побывал снегоход. Численность не только диких копытных, но и лис, зайцев и других охотничьих животных снижается с катастрофической скоростью. Многие районы Алтайского края уже напоминают безжизненную пустыню, где с большим трудом можно отыскать след не весть как выжившего беляка.

В отдельных районах края существуют целые «моторизированные» бригады по незаконному отстрелу лосей, причем многие участники этих варварских заготовок мяса для продажи известны. Некоторые из них уже имеют за плечами судимости за незаконную охоту, однако применяемые к браконьерам меры ответственности несопоставимы с возможной выгодой от продажи дикого мяса. Браконьеров не пугают условные наказания и исправительные работы, и они вновь и вновь берутся за свое дело, методично уничтожая все то немногое, что осталось от когда-то богатейшей фауны края.

Наряду с криминальными заготовителями мяса есть и те, кто, прикрываясь взятой лицензией на один трофей, отстреливает на нее по нескольку зверей. И навести здесь порядок очень трудно, поскольку контролирующие лица, которые раньше обязательно должны были присутствовать при отстреле лицензионных видов животных, сейчас не обязательны.

В минувшем году места сезонного скопления сибирской косули в некоторых заказниках края опустели, традиционно зимующие в них животные исчезли, сейчас там только следы снегоходов. А егеря этих заказников даже не имеют законного права составить на нарушителей протокол. Казалось бы, абсурд, но это реальность!

То, что у нас в есть уникальные уголки природы, где раньше массово собирались лоси, маралы, косули, чтобы перенести тяготы суровых зим, должно вызывать у людей только радость за родную природу. Но почему-то у некоторых это вызывает исключительно жажду истребления.

Примером тому служит бывшее село Яровское Чарышского района, на границе с Тигирекским заповедником. На недавно еще пустом месте за короткое время отстроены так называемые «базы отдыха», и отстроены они людьми явно не голодающими. Однако отдыхом для этих людей является настоящее истребление животных с применение техники, от квадроциклов до снегоходов. Зачем они это делают? Учитывая средства, которые они вкладывают в приобретаемую для этого технику, ни в деньгах, ни, тем более, в еде они особо не нуждаются.

При действующем законодательстве уличить браконьера на снегоходе или квадроцикле в нарушении правил охоты крайне сложно. А учитывая плачевное техническое оснащение природоохранных структур – почти невозможно. Природоохранные ведомства в сложившихся обстоятельствах государственного наплевательства на природу не способны решить эту проблему.

Охотпользователи не имеют экономической заинтересованности в сохранении и приумножении охотничьих ресурсов. Численность службы охотнадзора сегодня в 7 раз меньше, чем в 1980-е годы. Общественной охотинспекции в крае нет…

Без экстренных мер процесс уничтожения нашей природы уже не остановить. Нужны совместные усилия органов власти, общественности, всех заинтересованных сторон. Иначе уже через несколько лет многих наших животных мы будем видеть только на картинках.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

С 9 по 18 января антибраконьерской бригадой, состоящей из сотрудников крайохотуправления, Геблеровского экологического общества, охотпользователей и общественных инспекторов, проведены рейды по пресечению незаконной охоты.

…Всего за неделю одной оперативной группой вскрыты случаи убийства 7 сибирских косуль! Но не все преступления раскрываются, многие браконьеры уходят от ответственности. Необходимо ужесточать контроль за использованием снегоходной техники, иначе мы потеряем одного из самых грациозных и беззащитных представителей копытных алтайской фауны – сибирскую косулю.

Подобное уже случалось в истории. В сороковых годах прошлого века с появлением автомобилей в Чуйской степи Горного Алтая была полностью уничтожена степная антилопа – дзерен, стада которой насчитывали тысячи голов!

ИСТОЧНИК