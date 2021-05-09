ГОРНЯК22 09.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Молодые следователи Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провели тематический урок ко Дню Победы с воспитанниками подшефного детского центра для детей-сирот — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
9 часов Ago

Очень важно в сегодняшнем мире донести до подрастающего поколения значимость подвига советского народа над фашизмом и подчеркнуть недопустимость искажения истории, которую некоторые пытаются переписать. Молодые следователи Алейского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в преддверии Дня Великой Победы провели тематический урок с воспитанниками подшефного КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

 В целях патриотического воспитания подрастающего поколения офицеры прочли тематическую лекцию, посвященную ходу и итогам Второй Мировой войны. В ходе беседы с детьми обсудили значимость событий тех лет, поговорили о величии подвига русского солдата, затронули тему патриотического чувства любви к Родине, уважения к ветеранам войны.

После беседы внимаю ребят был представлен видеофильм «Дорогами мужества». По окончанию просмотра следователи поблагодарили детей за активное участие в мероприятии и поздравили с наступающим праздником, пожелав никогда не оставаться равнодушными и помнить историю своего народа.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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