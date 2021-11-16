Горняк22: Молодой житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб несовершеннолетний мальчик — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Первомайского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

По данным следствия, вечером 31 июля 2021 года в селе Боровиха обвиняемый двигался по проезжей части, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Возле одного из жилых домов он увидел мальчика, ехавшего по обочине на самокате. Не приняв мер к снижению скорости вплоть до остановки своего транспортного средства и не выбрав необходимый боковой интервал до края своей полосы движения проезжей части, он совершил наезд на ребенка. Испугавшись ответственности, в том числе, в связи с тем, что никогда не имел водительского удостоверения, молодой человек с места ДТП скрылся. Через несколько дней 11-летний мальчик от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Первомайского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК