Горняк22: Молодой житель Баевского района предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте порнографических материалов с изображением несовершеннолетней и неприкосновенности частной жизни — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Баевского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, то есть приобретение, хранение в целях распространения, распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)) и ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия).

По данным следствия, в период с 2016 по 2018 годы обвиняемый получил от подруги фотографию интимного характера, которую хранил у себя в мобильном телефоне. В феврале 2020 года при переписке с несовершеннолетней знакомой в одной из сетей Интернета, молодой человек отправил ей указанное фото, тем самым распространив порнографический материал, а также незаконно распространил сведения о частной жизни потерпевшей, составляющие ее личную тайну.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал. Однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Баевского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК