Горняк22: МО МВД России «Рубцовский» об ответственности за экологические преступления » Городской портал — вРубцовске.ру

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17 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Основными задачами полиции в данной сфере являются предупреждение, пресечение и выявление правонарушений в области охраны окружающей среды, выявление виновных лиц, причастных к экологическим правонарушениям и преступлениям, обеспечение контроля за экологической безопасностью, взаимодействие с государственными и другими органами контроля.

В соответствии с действующим законодательством за нарушения в сфере экологии предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Экологическое преступление — это предусмотренное уголовным законом общественно опасное виновное деяние, посягающее на общественные отношения, обеспечивающие сохранение для нормальной жизнедеятельности человека благоприятной природной среды, рациональное использование ее ресурсов и экологическую безопасность населения.

Экологическая преступность наносит невосполнимый вред интересам общества, нарушает гарантированное Конституцией Российской Федерации право каждого на благоприятную окружающую среду, понижает уровень безопасности общества и государства. Экологическая преступность является одним из определяющих факторов, ведущих к ухудшению экологической ситуации в стране.

Так, например, преступление, предусмотренное статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», является достаточно распространенным, составляет до трети всех регистрируемых экологических преступлений, характеризуется достаточно высокой латентностью.

Предмет преступления — лесные насаждения, т.е. деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах, а также указанные насаждения, произрастающие вне лесов (напр., насаждения в парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города деревья, насаждения в полосах отвода железнодорожных магистралей и автомобильных дорог или каналов). При этом не имеет значения, высажены ли лесные насаждения или не отнесенные к лесным насаждениям деревья, кустарники, лианы человеком либо они произросли без его целенаправленных усилий.

Преступление состоит в незаконной рубке, а равно повреждении до степени прекращения роста лесных насаждений и деревьев, кустарников, лиан, не отнесенных к таковым.

В целом, рубка насаждений, произведенная не в соответствии с изложенными требованиями, является незаконной, в том числе и рубка, осуществленная хотя бы и при наличии разрешительного документа, но с нарушением указанных в нем условий: не на отведенном участке (лесосеке), не в том количестве, не тех пород деревьев или не того возрастного состава, какие указаны в документе, до или после сроков, указанных в нем, деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке, или после вынесения решения о приостановлении, ограничении или прекращении деятельности лесопользователя или права пользования участком лесного фонда и т.д.

Так, за 7 месяцев 2021 в МО МВД России «Рубцовский» было возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, из них 4 уголовных дела были направлены в суд с обвинительным заключением.

Наказание за данное преступление предусматривает штраф от пятисот тысяч рублей до трех миллионов рублей, либо принудительные работы со штрафом до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы до семи лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.

В марте 2021 года сотрудниками отделения полиции по Угловскому району МО МВД России «Рубцовский» в суд с обвинительным постановлением было направлено уголовное дело в отношении жителя села Угловское. Сельчанин, 1980 года рождения, в декабре прошлого года, находясь в одном из кварталов Павловского участкового лесничества Озеро-Кузнецовского лесничества на территории Угловского района, совершил незаконную рубку одного растущего дерева породы сосна в нарушение ст. ст. 16, 29, 30 Лесного кодекса РФ, п.п. 3, 4, 5, 7 Приказа Минприроды России номер 474 от 13.09.2016 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в ст. 23 Лесного кодекса Российской Федерации». Обвиняемый при помощи бензопилы отделил ствол объемом 0,93 кубических метра от корневой системы, тем самым прекратил его рост, причинив тем самым Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края материальный ущерб в размере 38 тысяч рублей, что исходя из такого для исчисления размера ущерба причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 номер 1730, является значительным размером.

По указанному уголовному делу в мае 2021 года вынесен обвинительный приговор, согласно которому обвиняемому назначено наказание в виде штрафа 11 тысяч рублей.

Фото: news.ecoindustry.ru

Автор: vizitka01

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