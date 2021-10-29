Горняк22: Многодетная мать в Бийском районе предстанет перед судом по обвинению в истязании малолетнего сына и незаконном лишении его свободы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Бийского района. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которого возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы).

По данным следствия, с августа 2019 по июль 2021 года обвиняемая, на воспитании которой находятся пятеро несовершеннолетних детей, систематически истязала своего сына 2011 года рождения. За плохое поведение она причиняла ему физические и психические страдания. Кроме того, чтобы мальчик не смог убежать из дома, она привязывала его ногу веревкой, а также металлической цепочкой к мебели и оставляла на срок от 2 до 8 часов в комнате одного.

Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении дочери и потерпевшего сына, однако в 2018 году была в них восстановлена по решению суда. Кроме того, она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за преступления против собственности.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала, объясняя свои неприязненные отношения к ребенку его непослушанием. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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