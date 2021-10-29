ГОРНЯК22 30.10.2021
Алтайский край

Горняк22: Многодетная мать в Бийском районе предстанет перед судом по обвинению в истязании малолетнего сына и незаконном лишении его свободы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Бийского района. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть  причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которого возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы).

По данным следствия, с августа 2019 по июль 2021 года обвиняемая, на воспитании которой находятся пятеро несовершеннолетних детей, систематически истязала своего сына 2011 года рождения. За плохое поведение она причиняла ему физические и психические страдания. Кроме того, чтобы мальчик не смог убежать из дома, она привязывала его ногу веревкой, а также металлической цепочкой к мебели и оставляла на срок от 2 до 8 часов в комнате одного.

Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении дочери и потерпевшего сына, однако в 2018 году была в них восстановлена по решению суда. Кроме того, она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за преступления против собственности.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала, объясняя свои неприязненные отношения к ребенку его непослушанием. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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