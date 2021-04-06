Горняк22: Министр транспорта Алтайского края проверит состояние городских дорог в Рубцовске

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05 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Министр транспорта Алтайского края прокомментировал дорожный вопрос в Рубцовске. Александр Дементьев планирует приехать и обсудить ситуацию с местной администрацией, проверить в каком состоянии участки, которые ремонтировали раньше.

Десятки жалоб и вопросов от жителей Рубцовска поступили главе краевого Минтраса. Александр Дементьев, в свою очередь, подчеркнул, что ремонт дорог ведется планово и постепенно. По словам чиновника, все участки, выбранные для ремонта, определены с учетом мнения общественности и по решению местных депутатов. Все работы должна контролировать местная администрация.

Министр сказал, что поездка в Рубцовск планируется, чтобы на месте с администрацией и депутатами обсудить качество и ход работ, обсудить приоритеты. Об этом сообщает правительство Алтайского края в Instagram.

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Автор: vizitka01

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