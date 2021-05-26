Горняк22: Министр транспорта Алтайского края подал в отставку

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25 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе ведомства «ТОЛКу» подтвердили отставку чиновника и уточнили, что он планирует переехать в другой регион.

Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края с 26 мая будет Валерий Никитюк, который сейчас является начальником управления дорожного хозяйства.

Должность министра транспорта Алтайского края Александр Дементьев занимал с октября 2018 года.

Фото: barnaul.org

Автор: vizitka01

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