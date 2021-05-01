Горняк22: Микрофинансовые организации Алтайского края увеличили финансовую поддержку бизнесу

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30 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. В 2020 году юридические лица и индивидуальные предприниматели получили 813 млн рублей в микрофинансовых организациях (МФО), зарегистрированных в Алтайском крае. Финансовая поддержка бизнеса выросла почти на 64% по сравнению с 2019 годом. Всего было заключено около 440 договоров микрозайма.

Основной объем средств бизнесу выдали фонды предпринимательского финансирования, которые во время пандемии смягчили условия выдачи займов. Они ввели новые продукты, позволившие субъектам МСП поддержать текущую деятельность на рынке и выплачивать зарплаты сотрудникам.

«Предприниматели, к примеру, могли пользоваться льготными займами по ставке от 1 до 3% годовых. Также появилась специальная программа по выдаче займов на инвестиционные цели в пределах нескольких миллионов рублей. Срок рассмотрения заявок сократился до одних суток, в том числе благодаря тому, что МФО стали использовать дистанционные каналы обслуживания бизнеса», — рассказал заместитель управляющего барнаульским отделением Банка России Андрей Антипов.

Микрозаймы удобны для тех, кто желает получить деньги быстро и с минимальным пакетом документов. Ставки в коммерческих МФО выше, чем в банках. Однако МФО с государственным участием делают микрозаймы выгодными и для бизнеса. Например, в фондах предпринимательского финансирования процент по займу может не превышать величину ключевой ставки Банка России. Если субъекты МСП реализуют проекты на территории Новоалтайска, Заринска или других моногородов, то стоимость займа не превысит половины ключевой ставки.

В прошлом году предприятия, которые относились к перечню пострадавших от пандемии отраслей, могли получить отсрочку в выплате задолженности в рамках закона о кредитных каникулах. Банк России рекомендовал микрофинансовым компаниям продлить программы реструктуризации до 1 июля 2021 года.

На начало 2021 года в регионе зарегистрирована 31 микрокредитная компания (МКК), в крае также работают представительства организаций из других регионов.

Фото: krasnodar-news.net

Автор: vizitka01

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