Горняк22: Межведомственный рейд безопасности проведен в Рубцовске » Городской портал — вРубцовске.ру

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27 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске в рамках акции «Безопасность детства 2021» в течение трех дней проведены рейдовые мероприятия по предупреждению травматизма и несчастных случаев с детьми.

Сотрудники полиции и МЧС проверяли места отдыха горожан, детские и спортивные площадки, заброшенные здания, территории, прилегающие к образовательным учреждениям, а также водоемы, всего было проверено более 40 объектов.

Специалисты провели беседы с гражданами о правилах безопасного поведения на водных объектах, а также напомнили о необходимости соблюдения требований закона Алтайского края от 07.12.2009 номер 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края». В дни проведения рейдовых мероприятий несовершеннолетних, купающихся без сопровождения взрослых, не выявлено.

В одном из заброшенных городских зданий, где нахождение несовершеннолетних запрещено законом, находилось четверо школьников, за ненадлежащий контроль родители привлечены к административной ответственности.

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

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