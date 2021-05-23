Горняк22: Межмуниципальный отдел МВД России «Рубцовский» приглашает кандидатов для прохождения службы

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22 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Межмуниципальный отдел МВД России «Рубцовский» приглашает кандидатов для прохождения службы на должностях младшего и среднего начальствующего состава:

— участковый уполномоченного полиции, помощник участкового уполномоченного полиции (образование: среднее профессиональное (юридическое) или высшее, до 40 лет);

— оперуполномоченный уголовного розыска (образование: высшее, до 40 лет);

— оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (образование: высшее, до 40 лет);

— эксперт отделения специальных экспертиз (образование: высшее химическое);

— инспектор ДПС (образование: высшее, до 40 лет, дислокация Угловский район);

— следователь (образование: высшее юридическое, до 40 лет);

— дознаватель (образование: высшее юридическое, до 40 лет);

— полицейский отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых (образование: среднее полное, до 35 лет, служба в ВС);

— полицейский патрульно-постовой службы (образование: среднее полное, до 35 лет, служба в ВС);

— полицейский-водитель (образование: среднее полное до 35 лет, служба в ВС);

— младший специалист тылового обеспечения (образование: среднее специальное, дислокация Угловский район)

По вопросам трудоустройства обращаться лично по адресу: г. Рубцовск, пер. Улежникова, 6, каб. 227. т. +7(38557) 91-015, 91-021. Сотруднику полиции обеспечивается полный социальный пакет:

· Стабильная заработная плата (25-50 тысяч рублей в месяц + премии).

· Льготная пенсия.

· Ежегодный отпуск в зависимости от срока службы продолжительностью от 40 календарных дней + дополнительный отпуск.

· Бесплатный проезд к месту проведения отпуска сотруднику полиции и одному члену семьи один раз в год.

· Предоставляется возможность получения образования в высших учебных заведениях системы МВД России.

· Компенсация за аренду жилья.

· Прочие льготы, предусмотренные ФЗ «О полиции» и другими нормативно — правовыми актами.

Фото: news.myseldon.com

Автор: vizitka01

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