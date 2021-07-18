Горняк22: Место нахождения нарушителя границы указал четвероногий друг » Городской портал — вРубцовске.ру

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17 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю на территории Михайловского района задержан нарушитель государственной границы Российской Федерации.

Пограничным нарядом в ходе несения службы обнаружены следы одного человека, ведущие со стороны сопредельного государства в Российскую Федерацию.

С целью недопущения ухода нарушителя от ответственности организован пограничный поиск, с применением служебной собаки. Четвероногий страж границы, уверенно взяв след, в кратчайшие сроки вывел пограничников к месту нахождения укрывавшегося неизвестного.

При установлении личности задержанного выяснилось, что он является иностранным гражданином, который помимо удостоверения личности, имел при себе заграничный паспорт, водительское удостоверение, внушительную сумму российских денег, мобильный телефон, а также несколько сим-карт. К тому же установлено, что иностранец умышленно нарушил установленный порядок пересечения государственной границы, так как по причине долговых обязательств, выезд из своей страны ему был закрыт.

После проведенного разбирательства иностранный гражданин привлечен к ответственности, предусмотренной российским законодательством.

Фото: пресс-служба пограничного ФСБ по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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