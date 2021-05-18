Горняк22: Меры безопасности при эксплуатации гребных и моторных лодок

|

17 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Многие граждане и организации имеют в личном пользовании различные плавательные средства. Для управления моторной лодкой с двигателем мощностью 8кВт и более, необходимо удостоверение на право управления маломерным судном.

Техника безопасности при эксплуатации лодок:

1. Прежде, чем отправиться на резиновой или весельной лодке на прогулку или в путешествие, надо убедиться, что корпус не пропускает воду, весла исправны, в лодке должны находиться спасательные средства и черпак для откачки воды.

2. Водитель и пассажиры должны, в обязательном порядке, иметь индивидуальные спасательные жилеты стандартного образца.

3. Запрещается пускать двигатель и начинать движение, если пассажиры не заняли свои места или кто-то находится в воде рядом с лодкой. Существует опасность выпадения людей из лодки и причинения травм вращающимся гребным винтом лодочного мотора.

4. Запрещается меняться местами при движении лодки, нельзя садиться на борта, нельзя стоять на сиденьях.

5. Запрещено прыгать с бортов лодки, пытаться ухватиться за технические средства: ограждения, буи и знаки.

6. При старте необходимо увеличивать скорость моторной лодки постепенно, плавно, без рывков. Необходимо уменьшать скорость движения на поворотах. Внимательно смотреть вперед, по курсу движения: все, даже небольшие, плавающие предметы обязательно обходить. Перед началом поворота необходимо убедиться в отсутствии судов сзади.

7. Запрещено перегружать лодку или брать на борт больше пассажиров, чем указано в паспортных данных плавсредства. Дополнительная нагрузка ухудшает маневренность и устойчивость лодки, снижает ее эксплуатационные характеристики.

8. Перегрузки, возникающие при резких поворотах, преодолении волн, попадании в кильватерную струю, а также удары при падении с лодки могут привести к серьезным травмам, ушибам и переломам. Необходимо сохранять возможность маневра и не делать резких поворотов.

9. Необходимо постоянно следить за находящимися поблизости лодками, катерами и пловцами и другими объектами, которые могут представлять потенциальную опасность, а также поддерживать безопасную дистанцию между своей лодкой и другими судами.

10. Если в бачке, укрепленном на самом моторе, кончилось горючее, не заливайте его до тех пор, пока мотор не остынет. Не теряйтесь, если мотор охватит пламенем. Быстро накройте его попавшимися под руку брезентовым чехлом, тряпкой или собственной одеждой. Если же пламя не удалось сбить, немедленно покиньте лодку, иначе можно пострадать от осколков взорвавшегося бензобака.

11. Во время грозы безопаснее находиться на берегу, под кустарником или невысокими деревцами. Если же гроза застала на воде, уложите весла в лодку, не вынимая из уключин, опуститесь на днище, укройтесь плащом от дождя и переждите непогоду.

12. При прохождении на лодке пляжей и мест массового купания надо грести особенно осторожно, чтобы не ударить купающегося веслами или столкнуться с ним.

13. Всегда надо помнить, что на водоемах погода меняется довольно быстро. За небольшой промежуток времени, при усилении ветра, может измениться волновой режим. При высокой волне нужно носом лодки «резать волну». Нельзя ставить борт параллельно идущей волне, т.к. лодка в таком положении может не только накрениться, но и опрокинуться.

14. Не сорите сами и не разрешайте никому выбрасывать мусор за борт.

Типичные нарушения мер безопасности и правил эксплуатации гребных и моторных лодок:

· плавание на неисправном судне;

· превышение норм пассажировместимости и грузоподъемности;

· плавание без спасательных средств;

· управление в нетрезвом состоянии, а также присутствие на борту пассажиров в нетрезвом состоянии.

Действия при несчастном случае на лодке:

Если произошла авария, повлекшая за собой несчастный случай:

· причастный к аварии судоводитель обязан остановить судно и оказать первую медицинскую помощь пострадавшим;

· затем отправить пострадавших на попутном или своем судне в ближайшее лечебное учреждение и сообщить там свою фамилию и бортовой номер судна, предъявив удостоверение на право управления судном или иной документ, удостоверяющий личность, а также судовой билет.

Если за бортом оказался человек:

· подходить к тонущему при хорошей погоде нужно кратчайшим путем, при ветре или волнении следует подходить с подветренной стороны или против волны;

· при непосредственном приближении к тонущему человеку надо соблюдать особую осторожность, чтобы не ударить его веслом или корпусом;

· поднимать из воды пострадавшего рекомендуется с носа или кормы (иначе можно перевернуться);

· сообщить в ГИМС о случившемся, записать фамилии и адреса очевидцев происшествия.

Группа патрульной службы № 6 центра

ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: cloud.maxni.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК