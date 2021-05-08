Горняк22: Мероприятия направленные на профилактику COVID-19 проводит Роспотребнадзор в Рубцовске

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07 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Мероприятия направленные на профилактику COVID-19 проводят в городе Рубцовске и близлежащих районах. Рейды по соблюдению масочного режима в местах массового пребывания людей проходят совместно с представителями органов внутренних дел.

В Рубцовске были проверены объекты торговли промышленной группы товаров и продовольственной группы товаров в торговым центре «Флагман», в ходе которых нарушений требований действующего законодательства в части ношения масок и перчаток не выявлено.

Во время рейда в торгово-развлекательном центре «Радуга» основное внимание было направлено на отделы, осуществляющие реализацию промышленной группы товаров. В 8 отделах были выявлены нарушения противоэпидемических мер: продавцами не было обеспечено ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания и перчаток. За выявленные нарушения на 9 продавцов составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Рейды по соблюдению масочного режима будут продолжены, — сообщает Роспотребнадзор.

Фото: 22.rospotrebnadzor.ru

Автор: vizitka01

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