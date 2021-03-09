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Алтайский край

Горняк22: МЧС предупреждает: в Алтайском крае ожидается усиление ветра

Мар 9, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

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08 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По информации синоптиков, в Алтайском крае 9 марта 2021 года по югу ожидаются мокрый снег, гололёдные явления, метели, усиление ветра до 7-12 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать до 17-22 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица. Температура ночью от -13 до -18 °С, местами по югу и востоку от -6 до -11 °С, днём от -3 до -8 °С, местами по югу до +3 °С.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает, что при усилении ветра, возможно отключение электроэнергии. К этому стоит подготовиться (фонари, керосиновые лампы, свечи).

Фото: 22.mchs.gov.ru

ИСТОЧНИК

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