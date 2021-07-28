Горняк22: Мать выбросила трехмесячную дочь из окна седьмого этажа в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

|

27 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В отношении женщины было возбуждено дело по статье «Покушение на убийство малолетнего», — сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю.

По данным следствия, днем 27 июля 2021 года 33-летняя жительница города Бийска из окна квартиры, расположенной на 7 этаже жилого дома выкинула свою 3-хмесячную дочь, а затем выпрыгнула сама. С травмами ребенок и женщина госпитализированы.

Следователи провели осмотр места происшествия.

Известно, что женщина воспитывает двух малолетних детей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: 4esnok.by

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК