ГОРНЯК22 18.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Маленький

Горняк22
14 часов Ago

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на территории Поспелихинского и Новичихинского районов Алтайского края  и в рамках комплексного мероприятия «Дисциплина на дороге – залог безопасности» сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский»  с 17 по 23 августа 2021 года проводится целенаправленное мероприятие «Маленький пассажир — большая ответственность»,  направленное на профилактику нарушений правил перевозки детей.

Причинами получения пассажирами телесных повреждений, а также тяжесть их последствий зачастую являются следствием игнорирования Правил дорожного движения Российской Федерации, в части касающихся правил перевозки людей, требований применения ремней безопасности. Однако пренебрежением правил  дорожного движения  ответственность несет не только водитель транспортного средства, но и пассажир тоже. Так, согласно п.5.1 Правил дорожного движения Российской Федерации  у пассажира есть обязанности при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский»  напоминают, что невыполнение данного пункта правил может привести к печальным событиям в Вашей жизни, а так же  принесет определенные финансовые затруднения. Например, за нарушение правил перевозки детей — штраф в сумме 3000 рублей, за нарушение правил применения ремней безопасности –штраф в сумме 1000 рублей.

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