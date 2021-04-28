Горняк22: Легкоатлеты из Алтайского края завоевали медали на всероссийских соревнованиях

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27 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Суздаль принимал чемпионат и первенство страны по кроссу. Алтайский край на состязаниях представляли два спортсмена: Юрий Клопцов из Барнаула отстаивал честь региона в чемпионате, а уроженец Быстрого Истока Владислав Шапорев — в юниорском первенстве России. Наши земляки выступили очень достойно и продемонстрировали хорошие результаты.

Юрий Клопцов преодолел 8 км за 25 минут 30 секунд, лидируя первые 5 км, но в итоге уступив победителю всего 11 секунд и завоевав серебряную медаль.

Одиннадцатиклассник Владислав Шапорев взял бронзу в беге по пересечённой местности на 3 км среди юношей до 20 лет. Он показал результат 9 минут 18 секунд, отстав от лидера на 10 секунд, а спортсмену, пришедшему вторым, уступив всего 4 секунды. За награды в забеге соревновался 31 участник.

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Фото: barnaul.org

Автор: vizitka01

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