Горняк22: Кулундинским МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя из города Томска в даче взятки ветеринарному врачу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего предпринимателя из Томска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем в городе Томске, закупал на территории Алтайского края мясо и шкуры КРС. Для того чтобы беспрепятственно оформлять документы на продукцию, он обратился к ветеринарному врачу КГБУ «Управление ветеринарии государственной службы Алтайского края по Табунскому району» с просьбой за денежное вознаграждение оформлять фиктивные ветеринарные сопроводительные документы на мясо животных, даже если оно приобреталось не на территории подведомственного должностному лицу района. За период с 2018 по 2019 год предприниматель передал ветеринарному врачу взятку на общую сумму более 525 тысяч рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором Табунского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК