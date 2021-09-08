Горняк22: Кулундинским МСО СУ СКР по Алтайскому краю предъявлено обвинение предпринимателю из города Томска в даче взятки ветеринарному врачу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 45-летнему предпринимателю из города Томска в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем в городе Томске, закупал на территории Алтайского края мясо и шкуры КРС. Для того чтобы беспрепятственно оформлять документы на продукцию, он обратился к ветеринарному врачу КГБУ «Управление ветеринарии государственной службы Алтайского края по Табунскому району» с просьбой за денежное вознаграждение оформлять фиктивные ветеринарные сопроводительные документы на мясо животных, даже если оно приобреталось не на территории подведомственного должностному лицу района. За период с 2015 по 2020 год предприниматель передал ветеринарному врачу взятку на общую сумму более 525 тысяч рублей, что является крупным размером.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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