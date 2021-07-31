Горняк22: Кулундинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту распространения в сети Интернет сведений, составляющих личную тайну и распространении фотографий порнографического содержания — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Кулундинского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное распространение сведений о частой жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия), «б» ч.3 ст.242 УК РФ (незаконные изготовление, распространение порнографических материалов, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

По данным следствия, обвиняемый на протяжении 2,5 лет сожительствовал с жительницей города Новосибирска. В марте 2020 года возлюбленная объявила о расставании. С целью опорочить честь и достоинство женщины, бывший сожитель распространил через один из популярных мессенджеров фото интимного характера с изображением потерпевшей, которые ранее были сняты на мобильный телефон, а также переписку интимного характера. При этом сведения о частной жизни стали доступны для просмотра ее родственникам и коллегам.

В ходе расследования уголовного дела также установлено, что обвиняемый распространял фотографии порнографического содержания с использованием средств массовой информации.

Данные противоправные деяния повлекли за собой нарушение конституционного права потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Кулундинского района обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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