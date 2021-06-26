Горняк22: Крупную партию этилового спирта задержали в Рубцовске » Городской портал — вРубцовске.ру

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25 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае задержали две крупные партии алкоголя. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на региональное ФСБ.

Так, первая партия была изъята в Барнауле. Более 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции без соответствующей обязательной лицензии хранили в помещении гаражного бокса. Алкоголь оценили в 10,4 млн рублей. Возбудили уголовное дело.

Вторую партию выявили в Рубцовске — задержали большегруз, в котором находилось 23 тонны этилового спирта без соответствующей лицензии. Как пояснили в ФСБ, партия прибыла в Алтайский край из европейской части России. Изъятая спиртосодержащая продукция передана для проведения специального исследования, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Фото: из источника

Автор: vizitka01

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